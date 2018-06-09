В МИД КНР рассказали о подарках Путина Си Цзиньпину

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Президент России Владимир Путин привёз в подарок председателю КНР Си Цзиньпину, помимо кедровой бани, сибирские орехи, мёд и чай.
В МИД КНР рассказали о подарках Путина Си Цзиньпину
  • © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Об этом Министерство иностранных дел Китая сообщило РИА Новости.

«Президент Путин подарил председателю Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мёд и чай», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Путин показал Си Цзиньпину брёвна, из которых будет возведена баня, и фотографию того, как она должна выглядеть после постройки.

Председатель КНР поблагодарил Путина за подарок и сказал, что подумает, куда поставить этот «уникальный дом».

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