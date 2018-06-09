В МИД КНР рассказали о подарках Путина Си Цзиньпину
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Об этом Министерство иностранных дел Китая сообщило РИА Новости.
«Президент Путин подарил председателю Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мёд и чай», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что Путин показал Си Цзиньпину брёвна, из которых будет возведена баня, и фотографию того, как она должна выглядеть после постройки.
Председатель КНР поблагодарил Путина за подарок и сказал, что подумает, куда поставить этот «уникальный дом».