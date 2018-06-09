Си Цзиньпин назвал «уникальным домом» подаренную Путиным русскую баню

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Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что ему необходимо обдумать, где разместить подаренную российским лидером Владимиром Путиным русскую баню. Президент России также показал Си Цзиньпину образец брёвен, из которых будет изготовлена баня.
Си Цзиньпин назвал «уникальным домом» подаренную Путиным русскую баню
  • kremlin.ru

«Вы мне только такой кусочек (подарите. — RT)», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина. Путин, в свою очередь, показал фотографии, как баня будет выглядеть после сборки.

«Я должен серьёзно подумать, где ставить. Это уникальный дом. Спасибо большое», — добавил председатель КНР.

Ранее стало известно, что Путин в ходе визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню.

Кроме того, лидеры двух стран приготовили блюда китайской кухни.

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