Си Цзиньпин назвал «уникальным домом» подаренную Путиным русскую баню
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«Вы мне только такой кусочек (подарите. — RT)», — цитирует РИА Новости Си Цзиньпина. Путин, в свою очередь, показал фотографии, как баня будет выглядеть после сборки.
«Я должен серьёзно подумать, где ставить. Это уникальный дом. Спасибо большое», — добавил председатель КНР.
Ранее стало известно, что Путин в ходе визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню.
Кроме того, лидеры двух стран приготовили блюда китайской кухни.