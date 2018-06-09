Иран намерен подать в суд на Boeing из-за отказа от поставок самолётов
- Reuters
«Исламская Республика Иран будет в международных трибуналах добиваться разбирательства в отношении корпорации за отмену контрактов», — цитирует его Press TV.
Ранее стало известно, что корпорация Boeing отказалась от поставок Ирану своих самолётов, несмотря на достигнутые ранее договорённости.
В прошлом году сообщалось, что иранские авиакомпании подписали контракт на покупку самолётов Boeing. Также в СМИ появилась информация, что США одобрили продажу 106 самолётов Airbus Ирану.