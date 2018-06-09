Эксперт оценил возможность встречи Путина и Трампа

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Анна Лушникова
Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в беседе с RT прокомментировал вопрос российско-американских отношений, который был затронут в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, американскому лидеру Дональду Трампу и Владимиру Путину необходимо общаться напрямую.

«Мы этого долго ждали, и складывается ощущение, что американский лидер, который в ходе избирательной кампании заявлял о необходимости нормализации отношений с Россией, сейчас не может реализовать эти предвыборные планы. Когда Сергей Лавров (глава МИД России. — RT) говорит, что нынешняя антироссийская политика Соединённых Штатов — это не вина Трампа, а его беда, я с этим согласен. Окружение президента делает всё, чтобы прямая встреча между ним и Путиным не состоялась. Но есть надежда, что будет открыто окно возможностей после выборов в ноябре 2018 года, когда будет переизбираться палата представителей и треть сената, а к власти придут протрамповские республиканцы», — рассказал он.

Ранее Путин выразил надежду, что Трамп выполнит своё предвыборное обещание и улучшит российско-американские отношения.

По его словам, Россия готова «к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединёнными Штатами».

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