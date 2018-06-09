В Минобороны заявили, что все очаги сопротивления ИГ в Сирии находятся в контролируемых США районах

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что якобы президент Сирии Башар Асад при поддержке Ирана и России «привёл сирийский народ к катастрофе», а курдские формирования Сирийских демократических сил — «единственная организация, которой удалось в упорной борьбе одержать победу над ИГ*» в САР.

Конашенков заявил, что Минобороны России удивляют словесные манипуляции Мэттиса о происходящем в Сирии.

Он напомнил, что возникновение и укрепление ИГ в Ираке является «прямым и никем не оспариваемым следствием вторжения американских войск в эту страну под лживым предлогом якобы наличия у Саддама Хусейна химического оружия».

Конашенков порекомендовал главе Пентагона изучить карту с текущей обстановкой в Сирии.

Он отметил, что «все оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГИЛ в Сирии находятся только в районах, контролируемых США».

При этом Конашенков рассказал, что в сирийских провинциях, подконтрольных законному сирийскому правительству, восстанавливается мирная жизнь и идёт разминирование населённых пунктов.

«Реальная же «катастрофа для сирийского народа» фиксируется ООН и правозащитниками как раз в оккупированном американскими войсками районе Эт-Танф и незаконно контролируемой США Ракке», — заявил Конашенков.

Ранее МИД России заявлял, что коалиция во главе с США не сделала ничего для улучшения гуманитарной ситуации в Ракке.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.