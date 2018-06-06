МИД России: коалиция не сделала ничего для улучшения гуманитарной ситуации в Ракке

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин, комментируя гуманитарную ситуацию в сирийской Ракке, заявил, что с момента освобождения города от боевиков «Исламского государства»* коалиция во главе с США не сделала ничего для улучшения положения оставшихся жителей. Об этом он сказал, отвечая на вопрос телеканала RT.

Текст ответа опубликован на сайте ведомства.

«Международные организации, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи, сетуют на то, что не могут работать в Ракке: они не в состоянии подыскать безопасное место для открытия офисов и развёртывания площадок раздачи помощи населению, так как всё вокруг заминировано», — рассказал Кожин.

Дипломат сообщил, что ежедневно в Ракке от мин и неразорвавшихся снарядов гибнет несколько человек.

«Вправе ли претендовать на роль гарантов «содержательного» процесса межсирийского политического урегулирования те, кто оккупирует часть территории суверенного государства — члена ООН, лишая законные власти возможности восстановить контроль над этими районами, чтобы вернуть нормальную жизнь тем, кто пережил ужасы «халифата» по-игиловски и «освобождения» по-американски?» — задался вопросом дипломат.

Ранее правозащитная организация Amnesty International обвинила международную коалицию во главе с США в убийстве сотен мирных жителей сирийской Ракки.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.