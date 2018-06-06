МИД России: коалиция не сделала ничего для улучшения гуманитарной ситуации в Ракке

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин, комментируя гуманитарную ситуацию в сирийской Ракке, заявил, что с момента освобождения города от боевиков «Исламского государства»* коалиция во главе с США не сделала ничего для улучшения положения оставшихся жителей. Об этом он сказал, отвечая на вопрос телеканала RT.
МИД России: коалиция не сделала ничего для улучшения гуманитарной ситуации в Ракке
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Текст ответа опубликован на сайте ведомства.

«Международные организации, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи, сетуют на то, что не могут работать в Ракке: они не в состоянии подыскать безопасное место для открытия офисов и развёртывания площадок раздачи помощи населению, так как всё вокруг заминировано», — рассказал Кожин.

Дипломат сообщил, что ежедневно в Ракке от мин и неразорвавшихся снарядов гибнет несколько человек.

«Вправе ли претендовать на роль гарантов «содержательного» процесса межсирийского политического урегулирования те, кто оккупирует часть территории суверенного государства — члена ООН, лишая законные власти возможности восстановить контроль над этими районами, чтобы вернуть нормальную жизнь тем, кто пережил ужасы «халифата» по-игиловски и «освобождения» по-американски?» — задался вопросом дипломат.

Ранее правозащитная организация Amnesty International обвинила международную коалицию во главе с США в убийстве сотен мирных жителей сирийской Ракки. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

 

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