Глава МИД Сингапура заявил о намерении США и КНДР преодолеть многолетние разногласия

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Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан полагает, что США и Северная Корея намерены преодолеть разногласия, накопившиеся за последние десятилетия.
Глава МИД Сингапура заявил о намерении США и КНДР преодолеть многолетние разногласия
  • globallookpress.com
  • © Federico Gambarini

«Я встречался с представителями двух сторон. Могу отметить искренность, желание и волю преодолеть разногласия, которые накопились за семьдесят лет», — приводит слова министра The Straits Times.

Балакришнан добавил, что КНДР и США отметили усилия Сингапура по организации саммита.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сингапура приедет в КНДР до встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.

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