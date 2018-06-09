Глава МИД Сингапура заявил о намерении США и КНДР преодолеть многолетние разногласия
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«Я встречался с представителями двух сторон. Могу отметить искренность, желание и волю преодолеть разногласия, которые накопились за семьдесят лет», — приводит слова министра The Straits Times.
Балакришнан добавил, что КНДР и США отметили усилия Сингапура по организации саммита.
Ранее сообщалось, что глава МИД Сингапура приедет в КНДР до встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.