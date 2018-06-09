СМИ: Премьер Испании и глава Каталонии выразили желание провести встречу
- Педро Санчес
- globallookpress.com
- © Mutsu Kawamori
Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источник.
Теперь их представители должны провести подготовительные работы и определиться с датой возможной встречи.
1 июня парламент Испании отказал в доверии правительству страны во главе с Мариано Рахоем из-за «дела Гюртель», в рамках которого расследовались случаи коррупции в рядах Народной партии.
Пост премьера занял лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.