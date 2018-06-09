СМИ: Премьер Испании и глава Каталонии выразили желание провести встречу

Премьер-министр Испании Педро Санчес провёл телефонный разговор с каталонским лидером Кимом Торрой, во время которого два лидера выразили желание провести встречу в ближайшее время.

Педро Санчес

globallookpress.com

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Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источник. Теперь их представители должны провести подготовительные работы и определиться с датой возможной встречи. 1 июня парламент Испании отказал в доверии правительству страны во главе с Мариано Рахоем из-за «дела Гюртель», в рамках которого расследовались случаи коррупции в рядах Народной партии. Пост премьера занял лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.