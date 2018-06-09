СМИ сообщили, что хакеры из Китая взломали подрядчика ВМС США

Хакеры, которые, по данным СМИ, работали на правительство КНР, взломали компьютерную сеть подрядчика Военно-морских сил (ВМС) США и украли секретную информацию.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Отмечается, что похищенные сведения касались американской разработки ультразвуковых противокорабельных ракет, которые планируются начать использовать на американских подлодках после 2020 года.

Уточняется, что взломы были зафиксированы ещё в январе и феврале текущего года. В настоящее время по этому факту проводится расследование.

По данным издания, украденная информация объёмом более 614 гигабайт хранилась у подрядчика на незащищённом сервере.

Ранее СМИ писали, что американские эксперты по кибербезопасности опасаются, что решение США выйти из ядерной сделки с Ираном может спровоцировать рост кибератак из этой страны.