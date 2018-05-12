СМИ: В США опасаются кибератак из Ирана после выхода из ядерной сделки
Газета отмечает, что спустя сутки после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе компания CrowdStrike, специализирующаяся на борьбе с киберугрозами, заявила о «заметном сдвиге» в киберактивности хакеров из Ирана.
По данным издания, иранские хакеры отправляли письма с вредоносным ПО дипломатам и сотрудникам телекоммуникационных компаний, пытаясь проникнуть в их компьютерные системы.
«До настоящего времени Иран был сдержан. Они не собирались делать ничего, что могло бы свидетельствовать о нарушении сделки. После нарушения сделки они неминуемо спросят: «Что нам терять?» — заявил аналитик американского Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.
Ранее Трамп заявил, что надеется заключить «хорошую сделку» с Ираном.