СМИ: В США опасаются кибератак из Ирана после выхода из ядерной сделки

Американские эксперты по кибербезопасности опасаются, что решение США выйти из ядерной сделки с Ираном может спровоцировать рост кибератак из этой страны. Об этом пишет газета The New York Times.

Газета отмечает, что спустя сутки после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе компания CrowdStrike, специализирующаяся на борьбе с киберугрозами, заявила о «заметном сдвиге» в киберактивности хакеров из Ирана.

По данным издания, иранские хакеры отправляли письма с вредоносным ПО дипломатам и сотрудникам телекоммуникационных компаний, пытаясь проникнуть в их компьютерные системы.

«До настоящего времени Иран был сдержан. Они не собирались делать ничего, что могло бы свидетельствовать о нарушении сделки. После нарушения сделки они неминуемо спросят: «Что нам терять?» — заявил аналитик американского Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Ранее Трамп заявил, что надеется заключить «хорошую сделку» с Ираном.