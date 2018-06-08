Трамп продлил санкции против чиновников из Белоруссии

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении на один год действия американских санкций против ряда граждан Белоруссии и членов правительства страны.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что ограничения были введены после «недемократических выборов» в марте 2006 года в отношении лиц, которые «подрывают демократические процессы или институты».

Как указывается в документе, попавшие в список люди связаны с нарушением прав человека, включая «политические репрессии, задержание и исчезновение людей», а также «с коррупцией, в том числе путём отвлечения белорусских государственных активов или злоупотребления ими или за счёт злоупотребления государственной властью».

27 апреля Министерство финансов США продлило режим приостановки санкций в отношении ряда компаний из Белоруссии.