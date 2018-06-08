Эксперт прокомментировал сообщения об отмене двусторонних переговоров Трампа и Мэй

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал сообщения об отмене двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Эксперт прокомментировал сообщения об отмене двусторонних переговоров Трампа и Мэй
  • Reuters

«На сегодняшний день это в духе и стиле Трампа. Я считаю, что эти разногласия являются достаточно серьёзными. По крайней мере, в ближайшей перспективе они, безусловно, будут влиять на охлаждение американо-британских отношений», — заявил эксперт.

По его словам, это может быть связано, в частности, с тем, что администрация Трампа пришла к выводу: Британия находится на пороге правительственного кризиса.

Васильев также не исключил, что охлаждение отношений происходит у Вашингтона не с Лондоном, а с самой Мэй.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп остался недоволен подходом Мэй во время телефонного звонка, когда она быстро углубилась в политические детали вместо беседы на более широкие темы.

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