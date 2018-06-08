Трамп прокомментировал возможность помилования самого себя

Президент США Дональд Трамп прокомментировал тот факт, что у него есть возможность помиловать самого себя.

Об этом сообщает Fox News.

«Я не выше закона, я никогда не хотел бы того, чтобы кто-то был выше закона, но возможность помилования действительно очень хорошая вещь для президента. Думаю, что вы видели, как я пользуюсь этим инструментом. Да, у меня есть абсолютное право на помилование, но мне никогда не придётся делать этого (подписывать помилование для себя самого. — RT), потому что я не сделал ничего плохого», — сказал он.

.@POTUS: “I do have an absolute right to pardon myself, but I’ll never have to do it because I didn’t do anything wrong.” pic.twitter.com/Yhmupo3rB6 — Fox News (@FoxNews) 8 июня 2018 г.

Ранее Трамп уже помиловал нескольких человек, в частности он подписал соответствующие указы в отношении боксёра Джека Джонсона, а также бывшего военного моряка Кристиана Сосье.