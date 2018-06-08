Мюллер предъявил обвинение гражданину России в рамках дела Манафорта

Специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его российскому компаньону Константину Килимнику.

Об этом сообщает CNBS.

Отмечается, что Манафорт и Килимник обвиняются в препятствовании правосудию. Они, согласно обвинительному заключению, оказывали влияние на свидетелей по делу.

Ранее, как сообщали СМИ, Мюллер заявил, что Манафорт предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по его делу.

Осенью 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в заговоре против Соединённых Штатов, сокрытии лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денег.