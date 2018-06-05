СМИ: Мюллер заявил о попытках Манафорта повлиять на свидетелей по его делу

Бывший руководитель предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт пытался оказать влияние на потенциальных свидетелей по его делу.

Как сообщает The New York Times, соответствующую информацию предоставил суду спецпрокурор Роберт Мюллер.

По данным издания, Манафорт пытался связаться со свидетелями по телефону и через зашифрованную программу обмена сообщениями.

Ранее сообщалось, что дату открытия процесса по делу Пола Манафорта перенесли на 24 июля 2018 года.

В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.