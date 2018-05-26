Дату судебного заседания по делу Манафорта вновь перенесли
- Reuters
Отмечается, что причиной изменения даты судебного заседания стало то, что родственник судьи будет проходить «медицинские процедуры».
Ранее сообщалось, что заседание должно было состояться 10 июля в американском штате Вирджиния.
В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.