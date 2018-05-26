Дату судебного заседания по делу Манафорта вновь перенесли

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Дату открытия процесса по делу Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, перенесли на 24 июля 2018 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы суда.
Дату судебного заседания по делу Манафорта вновь перенесли
  • Reuters

Отмечается, что причиной изменения даты судебного заседания стало то, что родственник судьи будет проходить «медицинские процедуры».

Ранее сообщалось, что заседание должно было состояться 10 июля в американском штате Вирджиния.

В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.

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