Суд отклонил иск Манафорта о признании превышения Мюллером своих полномочий
«Гражданский иск Манафорта будет отклонён, а его обеспокоенность относительно расследования спецпрокурора будет изучена в уголовном деле (против Манафорта. — RT)», — цитирует документ The National Law Journal.
Ранее сообщалось, что судебный процесс по делу Манафорта начнётся 10 июля в штате Вирджиния.
В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.