Суд отклонил иск Манафорта о признании превышения Мюллером своих полномочий

Суд отклонил гражданский иск Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, о признании превышения спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведёт расследование по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, своих полномочий. Об этом говорится в тексте решения, вынесенного судебной инстанцией.

«Гражданский иск Манафорта будет отклонён, а его обеспокоенность относительно расследования спецпрокурора будет изучена в уголовном деле (против Манафорта. — RT)», — цитирует документ The National Law Journal.

Ранее сообщалось, что судебный процесс по делу Манафорта начнётся 10 июля в штате Вирджиния.

В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.