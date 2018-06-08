Армия Израиля сообщила об обстреле своих солдат со стороны сектора Газа

В Израиле заявили, что израильских военнослужащих обстреляли неизвестные со стороны сектора Газа.

Об этом сообщает армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

«Террористы открыли огонь по израильским солдатам из сектора Газа некоторое время назад. Был зафиксирован выстрел по посту израильской армии из северной части сектора. Сообщений о пострадавших не поступало», — указано в заявлении.

Moments ago, terrorists fired at IDF troops from the northern Gaza Strip. A hit was identified on the troops' post. No injuries were reported — IDF (@IDFSpokesperson) 8 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что израильские солдаты задержали семерых разыскиваемых палестинцев.