Армия Израиля сообщила об обстреле своих солдат со стороны сектора Газа
- Солдаты армии Израиля
- Reuters
- © Amir Cohen
Об этом сообщает армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.
«Террористы открыли огонь по израильским солдатам из сектора Газа некоторое время назад. Был зафиксирован выстрел по посту израильской армии из северной части сектора. Сообщений о пострадавших не поступало», — указано в заявлении.
Moments ago, terrorists fired at IDF troops from the northern Gaza Strip. A hit was identified on the troops' post. No injuries were reported— IDF (@IDFSpokesperson) 8 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что израильские солдаты задержали семерых разыскиваемых палестинцев.