Армия Израиля сообщила об обстреле своих солдат со стороны сектора Газа

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В Израиле заявили, что израильских военнослужащих обстреляли неизвестные со стороны сектора Газа.
Армия Израиля сообщила об обстреле своих солдат со стороны сектора Газа
  • Солдаты армии Израиля
  • Reuters
  • © Amir Cohen

Об этом сообщает армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

«Террористы открыли огонь по израильским солдатам из сектора Газа некоторое время назад. Был зафиксирован выстрел по посту израильской армии из северной части сектора. Сообщений о пострадавших не поступало», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что израильские солдаты задержали семерых разыскиваемых палестинцев.

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