Израильские солдаты задержали семерых разыскиваемых палестинцев

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Солдаты Армии обороны Израиля задержали семерых разыскиваемых палестинцев.
Израильские солдаты задержали семерых разыскиваемых палестинцев
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.

Отмечается, что они были пойманы на Западном берегу реки Иордан. У них были конфискованы деньги, которые, по мнению израильских властей, должны были быть использованы для финансирования террористической деятельности.

«Подразделения армии при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан семерых палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности», — указывается в заявлении.

По имеющейся информации, палестинцы в настоящее время допрашиваются. 

Ранее армия Израиля сообщила о нанесении удара по пяти целям на севере сектора Газа.

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