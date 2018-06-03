Армия Израиля сообщила о нанесении удара по пяти целям на севере сектора Газа

Израильские ВВС поразили пять целей в северной части сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«Только что истребитель израильских ВВС нанёс удар по пяти террористическим целям в северной части сектора Газа, принадлежавшим морским силам ХАМАС», — говорится в сообщении в Twitter.

This was an additional IDF strike carried out last night targeting terror sites belonging to the Hamas terror organization, which is responsible for all events that transpire & emanate from the Gaza Strip- most notably the severe attacks it conducts against Israel & its civilians — IDF (@IDFSpokesperson) 3 июня 2018 г.

Как отмечается, это был дополнительный удар в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено две ракеты. Одну ракету перехватила система ПВО, вторая, предположительно, упала на территории анклава. Позднее израильские военные сообщили о перехвате ещё двух ракет со стороны сектора Газа.