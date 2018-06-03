В Израиле за сутки перехватили третью ракету, выпущенную из сектора Газа

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В Израиле за минувшие сутки перехватили третью ракету, выпущенную по территории страны из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«После сирен, сработавших в региональном совете Эшколь, одна ракета была запущена из сектора Газа в сторону израильской территории. Система «Железный купол» армии обороны Израиля перехватила ракету», — отмечается в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено две ракеты. Как отмечается, одну ракету перехватила система ПВО, вторая, предположительно, упала на территории анклава. Позднее израильские военные сообщили о перехвате ещё одной ракеты со стороны сектора Газа.

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