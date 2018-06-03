В Израиле за сутки перехватили третью ракету, выпущенную из сектора Газа

В Израиле за минувшие сутки перехватили третью ракету, выпущенную по территории страны из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«После сирен, сработавших в региональном совете Эшколь, одна ракета была запущена из сектора Газа в сторону израильской территории. Система «Железный купол» армии обороны Израиля перехватила ракету», — отмечается в сообщении в Twitter.

Following the sirens that sounded in the Eshkol Regional Council, one rocket was launched from the Gaza Strip towards Israeli territory. The IDF's Iron Dome aerial defense system intercepted the launch — IDF (@IDFSpokesperson) 2 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено две ракеты. Как отмечается, одну ракету перехватила система ПВО, вторая, предположительно, упала на территории анклава. Позднее израильские военные сообщили о перехвате ещё одной ракеты со стороны сектора Газа.