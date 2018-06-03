Израильские военные сообщили о перехвате ещё одной ракеты со стороны сектора Газа

Израильская система ПВО перехватила ещё одну ракету, выпущенную по территории страны из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Армии Израиля.

«После сообщений о сиренах в районе города Сдерот и регионального совета Шаар-ха-Негев был зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля. Ракета перехвачена системой «Железный купол», — говорится в сообщении в Twitter.

Following the sirens that sounded in the city of Sderot and in the Sha'ar HaNegev Regional Council, one rocket was launched from the Gaza Strip towards Israeli territory. The IDF's Iron Dome aerial defense system intercepted the launch — IDF (@IDFSpokesperson) 2 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено две ракеты. Как отмечается, одну ракету перехватила система ПВО, вторая, предположительно, упала на территории анклава.

Позднее СМИ сообщили, что израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по южным и восточным районам сектора Газа.