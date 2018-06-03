Израильские военные сообщили о перехвате ещё одной ракеты со стороны сектора Газа

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Израильская система ПВО перехватила ещё одну ракету, выпущенную по территории страны из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Армии Израиля.

«После сообщений о сиренах в районе города Сдерот и регионального совета Шаар-ха-Негев был зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля. Ракета перехвачена системой «Железный купол», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено две ракеты. Как отмечается, одну ракету перехватила система ПВО, вторая, предположительно, упала на территории анклава.

Позднее СМИ сообщили, что израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по южным и восточным районам сектора Газа.

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