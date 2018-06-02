СМИ: Израильские ВВС нанесли авиаудар по южным и восточным районам сектора Газа
Израильские военно-воздушные силы нанесли новые авиаудары по южным и восточным районам сектора Газа, сообщает Press TV.
Israeli warplanes carry out fresh airstrikes in southern, eastern parts of Gaza Strip#FreePalestinepic.twitter.com/uCiB2KjaNW— Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 2 июня 2018 г.
Ранее СМИ сообщали, что израильские вооружённые силы нанесли удар по территории сектора Газа в ответ на ракетную атаку, о которой сообщалось ранее.
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