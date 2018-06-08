Скончался известный повар и телеведущий Энтони Бурден

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Известный американский шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден скончался в возрасте 61 года.
Скончался известный повар и телеведущий Энтони Бурден
  • © Reuters

Как сообщает CNN, он покончил с собой.

«Любовь к великим приключениям, новым знакомствам, еде и напиткам и замечательные истории со всего мира сделали его уникальным рассказчиком. Его таланты никогда не переставали удивлять нас, нам будет его очень не хватать», — говорится в заявлении.

Бурден c 2013 года вёл свою программу под названием «Энтони Бурден: неизвестные места» на канале CNN.

Отмечается, что Бурдейн умер во Франции, где снимал очередную серию своей программы.

В конце января глава МВД Франции сообщил о смерти одного из главных шеф-поваров XX века.

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