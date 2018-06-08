Сенат Польши принял закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов

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В Польше сенат принял закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов, сообщает «Польское радио».
Сенат Польши принял закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов
  • © Heline Vanbeselaere
  • globallookpress.com

Отмечается, что за принятие закона проголосовали 58 сенаторов, один против, двое — воздержались. При этом представители партии «Гражданская платформа» не участвовали в голосовании.

Согласно документу зарплаты польских парламентариев будут сокращены на 20%.

Закон должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Ранее Европейская комиссия выступила с призывом ликвидировать разницу в заработной плате мужчин и женщин.

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