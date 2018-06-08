В Совфеде оценили сообщения об идее Британии создать подразделение по борьбе с «преступлениями» России
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«Тереза Мэй, видимо, хочет быть похожа на железную леди Маргарет Тэтчер, но копия всегда хуже оригинала. У неё мало что получится, и сейчас она имеет все шансы потерять популярность в Великобритании», — заявил сенатор.
При этом он добавил, что если такое предложение действительно будет, то Мэй вряд ли удастся заручиться поддержкой Евросоюза в вопросах противодействия российским угрозам.
«С тем настроем, которого сейчас придерживаются британцы, ничего хорошего не получится. Остальная Европа не хочет постоянно жить в конфронтации с Россией. Это видно по событиям, которые происходят в Италии, Франции, Германии. Британия отвлекает свой народ от процесса выхода из Евросоюза какими-то российскими угрозами», — сказал Джабаров.
Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на запись разговора главы британского МИД Бориса Джонсона с членами Консервативной партии сообщило, что Мэй на саммите G7 в Канаде предложит создать новое международное «подразделение быстрого реагирования» «для выявления преступных действий России», в том числе киберпреступлений и убийств.