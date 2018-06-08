В Совфеде оценили сообщения об идее Британии создать подразделение по борьбе с «преступлениями» России

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите G7 в Канаде выступит с предложением о создании международной «группы быстрого реагирования» для борьбы с российскими кибератаками и убийствами.
В Совфеде оценили сообщения об идее Британии создать подразделение по борьбе с «преступлениями» России
  • © Reuters

«Тереза Мэй, видимо, хочет быть похожа на железную леди Маргарет Тэтчер, но копия всегда хуже оригинала. У неё мало что получится, и сейчас она имеет все шансы потерять популярность в Великобритании», — заявил сенатор.

При этом он добавил, что если такое предложение действительно будет, то Мэй вряд ли удастся заручиться поддержкой Евросоюза в вопросах противодействия российским угрозам.

«С тем настроем, которого сейчас придерживаются британцы, ничего хорошего не получится. Остальная Европа не хочет постоянно жить в конфронтации с Россией. Это видно по событиям, которые происходят в Италии, Франции, Германии. Британия отвлекает свой народ от процесса выхода из Евросоюза какими-то российскими угрозами», — сказал Джабаров.

Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на запись разговора главы британского МИД Бориса Джонсона с членами Консервативной партии сообщило, что Мэй на саммите G7 в Канаде предложит создать новое международное «подразделение быстрого реагирования» «для выявления преступных действий России», в том числе киберпреступлений и убийств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить