В Совфеде оценили сообщения об идее Британии создать подразделение по борьбе с «преступлениями» России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите G7 в Канаде выступит с предложением о создании международной «группы быстрого реагирования» для борьбы с российскими кибератаками и убийствами.

«Тереза Мэй, видимо, хочет быть похожа на железную леди Маргарет Тэтчер, но копия всегда хуже оригинала. У неё мало что получится, и сейчас она имеет все шансы потерять популярность в Великобритании», — заявил сенатор.

При этом он добавил, что если такое предложение действительно будет, то Мэй вряд ли удастся заручиться поддержкой Евросоюза в вопросах противодействия российским угрозам.

«С тем настроем, которого сейчас придерживаются британцы, ничего хорошего не получится. Остальная Европа не хочет постоянно жить в конфронтации с Россией. Это видно по событиям, которые происходят в Италии, Франции, Германии. Британия отвлекает свой народ от процесса выхода из Евросоюза какими-то российскими угрозами», — сказал Джабаров.

Ранее издание BuzzFeed со ссылкой на запись разговора главы британского МИД Бориса Джонсона с членами Консервативной партии сообщило, что Мэй на саммите G7 в Канаде предложит создать новое международное «подразделение быстрого реагирования» «для выявления преступных действий России», в том числе киберпреступлений и убийств.