В Гватемале освободили из тюрьмы двух россиян

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В Гватемале суд отпустил из тюрьмы под домашний арест жену и дочь россиянина Игоря Биткова, обвиняемого в использовании поддельных документов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Гватемале Андрея Федоровых.

«С сегодняшнего дня вся семья — под домашним арестом в качестве замещающей меры наказания», — рассказал он. 

Он добавил, что россиянами был внесён залог в размере около $2,7 тыс.

Отмечается, что сам Битков был переведён под домашний арест в конце мая в связи с состоянием здоровья.

В январе 2015 года в Гватемале были арестованы трое членов семьи Битковых. их обвиняли в подделке официальных удостоверений личности.

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