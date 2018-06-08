В Гватемале освободили из тюрьмы двух россиян
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Гватемале Андрея Федоровых.
«С сегодняшнего дня вся семья — под домашним арестом в качестве замещающей меры наказания», — рассказал он.
Он добавил, что россиянами был внесён залог в размере около $2,7 тыс.
Отмечается, что сам Битков был переведён под домашний арест в конце мая в связи с состоянием здоровья.
В январе 2015 года в Гватемале были арестованы трое членов семьи Битковых. их обвиняли в подделке официальных удостоверений личности.