В Австралии самолёт совершил вынужденную посадку из-за угроз пассажирки

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В Австралии самолёт авиакомпании Virgin Australia совершил вынужденную посадку в аэропорту Аделаиды из-за угроз со стороны пассажирки. Об этом информирует ABC.

Самолёт выполнял рейс Мельбурн — Перт. Спустя около часа после взлёта одна из пассажирок заявила о плохом самочувствии. 

Женщина потребовала срочно посадить самолёт и пригрозила, что, если её требования не выполнят, то она начнёт убивать людей.

После этого воздушное судно приземлилось в аэропорту Аделаиды, женщина была задержана полицейскими.

По словам представителя авиакомпании, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. 

В полиции заявили, что женщина сотрудничает со следствием, и обвинений ей пока не предъявляли. 

Ранее в Японии самолёт со 137 пассажирами задымился при взлёте.

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