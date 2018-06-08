В Австралии самолёт совершил вынужденную посадку из-за угроз пассажирки
Самолёт выполнял рейс Мельбурн — Перт. Спустя около часа после взлёта одна из пассажирок заявила о плохом самочувствии.
Женщина потребовала срочно посадить самолёт и пригрозила, что, если её требования не выполнят, то она начнёт убивать людей.
После этого воздушное судно приземлилось в аэропорту Аделаиды, женщина была задержана полицейскими.
По словам представителя авиакомпании, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
В полиции заявили, что женщина сотрудничает со следствием, и обвинений ей пока не предъявляли.
Ранее в Японии самолёт со 137 пассажирами задымился при взлёте.