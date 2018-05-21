В Японии самолёт со 137 пассажирами задымился при взлёте

Авиалайнер компании All Nippon Airways был эвакуирован при взлёте из аэропорта Токио в результате задымления салона, на борту самолёта находились 137 человек, сообщает NHK.

Отмечается, что самолёт должен был вылететь в Гонконг, однако при взлёте салон наполнился белым дымом.

Четыре человека пожаловались на плохое самочувствие. В настоящее время авиакомпания проводит расследование инцидента.

В марте самолёт с 68 пассажирами совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за задымления на борту.