В Японии самолёт со 137 пассажирами задымился при взлёте
Авиалайнер компании All Nippon Airways был эвакуирован при взлёте из аэропорта Токио в результате задымления салона, на борту самолёта находились 137 человек, сообщает NHK.
Отмечается, что самолёт должен был вылететь в Гонконг, однако при взлёте салон наполнился белым дымом.
Четыре человека пожаловались на плохое самочувствие. В настоящее время авиакомпания проводит расследование инцидента.
В марте самолёт с 68 пассажирами совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за задымления на борту.
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