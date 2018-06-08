В ООН призвали КНДР начать поэтапное освобождение политзаключённых

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В ООН считают, что Пхеньяну необходимо приступить к процессу постепенного освобождения политических заключённых в стране. Об этом заявил специальный докладчик по правам человека в КНДР Томас Охеа Кинтана.

Кинтана призвал КНДР продемонстрировать «конкретный жест» по отношению к политзаключённым.

«Это может быть постепенный процесс, я не говорю, что они (власти КНДР. — RT) должны открыть все тюрьмы и освободить заключённых, я рассуждаю разумно», — приводятся его слова на сайте ООН. 

По мнению правозащитника, в КНДР  может находиться более 80 тысяч политзаключённых. Он отметил, что точное их число неизвестно. 

Ранее президент США Дональд Трамп встретил трех освобождённых властями КНДР американцев.

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