В ООН призвали КНДР начать поэтапное освобождение политзаключённых
Кинтана призвал КНДР продемонстрировать «конкретный жест» по отношению к политзаключённым.
«Это может быть постепенный процесс, я не говорю, что они (власти КНДР. — RT) должны открыть все тюрьмы и освободить заключённых, я рассуждаю разумно», — приводятся его слова на сайте ООН.
По мнению правозащитника, в КНДР может находиться более 80 тысяч политзаключённых. Он отметил, что точное их число неизвестно.
Ранее президент США Дональд Трамп встретил трех освобождённых властями КНДР американцев.