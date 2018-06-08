Главы генштабов России и США проведут встречу в Хельсинки
По данным Минобороны, встреча пройдёт 8 июня.
«В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряжённости», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что также Герасимова примет президент Финляндии Саули Ниинистё.
Кроме того, глава Генштаба ВС России проведёт встречу с главнокомандующим вооруженными силами Финляндии Ярмо Липдбергом.
В апреле Герасимов провёл встречу с командующим Сухопутными войсками Пакистана Камалом Баджвой.