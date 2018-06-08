Главы генштабов России и США проведут встречу в Хельсинки

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Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд проведут встречу в финской столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным Минобороны, встреча пройдёт 8 июня. 

«В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряжённости», — заявили в ведомстве. 

Отмечается, что также Герасимова примет президент Финляндии Саули Ниинистё.

Кроме того, глава Генштаба ВС России проведёт встречу с главнокомандующим вооруженными силами Финляндии Ярмо Липдбергом.

В апреле Герасимов провёл встречу с командующим Сухопутными войсками Пакистана Камалом Баджвой. 

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