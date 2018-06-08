Главы генштабов России и США проведут встречу в Хельсинки

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд проведут встречу в финской столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным Минобороны, встреча пройдёт 8 июня. «В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряжённости», — заявили в ведомстве. Отмечается, что также Герасимова примет президент Финляндии Саули Ниинистё. Кроме того, глава Генштаба ВС России проведёт встречу с главнокомандующим вооруженными силами Финляндии Ярмо Липдбергом. В апреле Герасимов провёл встречу с командующим Сухопутными войсками Пакистана Камалом Баджвой.