Глава Генштаба ВС провёл встречу с командующим Сухопутными войсками Пакистана

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и командующий Сухопутными войсками Пакистана Камал Баджва провели встречу в Москве, в ходе которой договорились развивать контакты. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.
Глава Генштаба ВС провёл встречу с командующим Сухопутными войсками Пакистана
  • РИА Новости

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили настрой «на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере».

«Генерал армии Валерий Герасимов пригласил пакистанских представителей принять участие в Армейских международных играх-2018 и Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Герасимов и верховный главнокомандующий объединёнными Вооружёнными силами НАТО Кёртис Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе.

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