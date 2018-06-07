Путин о третьей мировой войне: это может стать концом цивилизации

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал возможность третьей мировой войны.
Путин о третьей мировой войне: это может стать концом цивилизации

    «Можно вспомнить Эйнштейна, по-моему. Он сказал:«Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвёртая будет вестись с помощью камней и палок». Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене», — сказал Путин.

    По его словам, то, что после Второй мировой войны не было глобальных конфликтов, — это следствие того, что ведущие военные державы установили стратегический паритет.

    «Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга», — отметил Путин.

    При этом он добавил, что выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны является попыткой сломать этот стратегический паритет.

    RT ведёт прямую трансляцию.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    ‡агрузка...
    Агрегатор новостей 24СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить