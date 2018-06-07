Путин о третьей мировой войне: это может стать концом цивилизации

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал возможность третьей мировой войны.

«Можно вспомнить Эйнштейна, по-моему. Он сказал:«Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвёртая будет вестись с помощью камней и палок». Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене», — сказал Путин.

По его словам, то, что после Второй мировой войны не было глобальных конфликтов, — это следствие того, что ведущие военные державы установили стратегический паритет.

«Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга», — отметил Путин.

При этом он добавил, что выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны является попыткой сломать этот стратегический паритет.

RT ведёт прямую трансляцию.