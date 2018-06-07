Источник: на Кипре задержана бывшая сотрудница Россотрудничества по делу о мошенничестве

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На Кипре по запросу России по линии Интерпола задержана бывшая сотрудница Россотрудничества Марина Солинова, которая участвовала в распределении госзаказов.
Источник: на Кипре задержана бывшая сотрудница Россотрудничества по делу о мошенничестве
  • Reuters

«31 мая на основании ордера России задержана и временно арестована Марина Солинова, которая находилась в международном розыске по делу о мошенничестве, совершённом в 2016 году в России», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Он отметил, что Солинова обвиняется в мошенничестве на сумму 3 млн рублей.

Окружной суд Никосии рассмотрит вопрос о её экстрадиции 19 июня.

Накануне суд болгарской Варны по запросу местной прокуратуры арестовал 59-летнего москвича, который обвинялся в мошенничестве в особо крупных размерах.

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