Членам палаты лордов Великобритании запретили дремать во время дебатов

В парламенте Великобритании распространили документ, требующий от членов палаты лордов прекратить дремать во время дебатов, а также призывающий соблюдать соответствующие правила поведения. Об этом пишет The Times.

«В последние месяцы поведение в палате лодов не соответствовало тем стандартам, которых мы должны придерживаться», — приводит издание выдержки из письма.

Среди основных проступков лордов, упоминаемых в документе, — громкие разговоры, крики, а также сон во время дебатов.

В феврале сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй отказалась принимать отставку заместителя министра по вопросам международного развития Майкла Бейтса, который собирался покинуть свой пост из-за опоздания на заседание палаты лордов.