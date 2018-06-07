Членам палаты лордов Великобритании запретили дремать во время дебатов
- Reuters
«В последние месяцы поведение в палате лодов не соответствовало тем стандартам, которых мы должны придерживаться», — приводит издание выдержки из письма.
Среди основных проступков лордов, упоминаемых в документе, — громкие разговоры, крики, а также сон во время дебатов.
В феврале сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй отказалась принимать отставку заместителя министра по вопросам международного развития Майкла Бейтса, который собирался покинуть свой пост из-за опоздания на заседание палаты лордов.