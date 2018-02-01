СМИ: Тереза Мэй отказалась принимать отставку опоздавшего на заседание замминистра

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась принимать отставку заместителя министра по вопросам международного развития Майкла Бейтса, который собирался покинуть свой пост из-за опоздания на заседание палаты лордов.

По данным телеканала iTV, из-за опоздания Бейтс не смог ответить на вопросы членов верхней палаты парламента по теме правительственной стратегии в области сокращения неравенства в обществе.

«Мне ужасно стыдно, что я не был на своём месте, поэтому я немедленно предложу свою отставку премьер-министру. Прошу прощения», — заявил он.

В результате отвечать по данной теме пришлось главному партийному организатору тори в палате лордов Джону Тэйлору.

Как уточняется, Мэй посчитала реакцию Бейтса излишней и «назвала его трудолюбивым и добросовестным» членом правительства.

Ранее сообщалось, что министр образования Великобритании Джастин Грининг подала в отставку и приняла решение покинуть британское правительство.