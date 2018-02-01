СМИ: Тереза Мэй отказалась принимать отставку опоздавшего на заседание замминистра
По данным телеканала iTV, из-за опоздания Бейтс не смог ответить на вопросы членов верхней палаты парламента по теме правительственной стратегии в области сокращения неравенства в обществе.
«Мне ужасно стыдно, что я не был на своём месте, поэтому я немедленно предложу свою отставку премьер-министру. Прошу прощения», — заявил он.
В результате отвечать по данной теме пришлось главному партийному организатору тори в палате лордов Джону Тэйлору.
Как уточняется, Мэй посчитала реакцию Бейтса излишней и «назвала его трудолюбивым и добросовестным» членом правительства.
Ранее сообщалось, что министр образования Великобритании Джастин Грининг подала в отставку и приняла решение покинуть британское правительство.