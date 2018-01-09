Министр образования Великобритании подала в отставку
Министр образования Великобритании Джастин Грининг подала в отставку и приняла решение покинуть британское правительство.
Об этом сообщает телеканал Sky News.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, однако с уважением отнеслась к решению Грининг.
Отмечается, что новым министром образования назначен Дамиан Хиндс.
Ранее британский министр по делам Северной Ирландии ушёл в отставку.
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