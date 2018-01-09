Министр образования Великобритании подала в отставку

Министр образования Великобритании Джастин Грининг подала в отставку и приняла решение покинуть британское правительство.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, однако с уважением отнеслась к решению Грининг.

Отмечается, что новым министром образования назначен Дамиан Хиндс.

Ранее британский министр по делам Северной Ирландии ушёл в отставку.