Министр образования Великобритании подала в отставку

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Министр образования Великобритании Джастин Грининг подала в отставку и приняла решение покинуть британское правительство.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, однако с уважением отнеслась к решению Грининг.

Отмечается, что новым министром образования назначен Дамиан Хиндс.

Ранее британский министр по делам Северной Ирландии ушёл в отставку.

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