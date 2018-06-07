Сенаторы США предложили рассмотреть законность решения Трампа о введении пошлин

Американские сенаторы намерены рассмотреть законность пошлин, введённых Белым домом в отношении Мексики, Канады и стран Евросоюза.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что соответствующий документ представил сенатор Боб Коркер, он призывает проверить право президента США Дональда Трампа вводить пошлины по собственному решению без согласия конгресса.

При этом у автора предложения вызывают опасения те оправдания, которые Белый дом использовал для введения торговых мер — «соблюдение интересов национальной безопасности». По мнению сенаторов, подобный подход может привести к торговой войне.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.