Помпео и Джонсон обсудили борьбу с ИГ

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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Великобритании борьбу с террористической организацией «Исламское государство»*, а также гуманитарную ситуацию в Йемене.

«Госсекретарь Помпео говорил с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Они обсудили ряд глобальных вопросов, в том числе нашу совместную борьбу с ИГ, а также гуманитарную ситуацию в Йемене», — цитирует РИА Новости представителя Госдепа США Хезер Науэрт.

Ранее вице-президент США Майк Пенс обсудил с Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Ирана и КНДР.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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