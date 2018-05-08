Пенс и Джонсон обсудили ситуацию с КНДР и Ираном

Вице-президент США Майк Пенс обсудил с главой британского МИД Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Ирана и КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Вице-президент подчеркнул, как важно гарантировать, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие и чтобы Северная Корея пошла на поддающуюся проверке денуклеаризацию», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, стороны приветствовали предстоящий в июле визит президента США Дональда Трампа в Великобританию и договорились работать дальше над ответом геополитическим вызовам.

Ранее Джонсон заявил, что удостоился чести быть первым главой МИД, которого принял новый госсекретарь США Майк Помпео.