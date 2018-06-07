СМИ: Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

Американский президент Дональд Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году, сообщает CNN.

Как отмечается, в ходе телефонного разговора премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с критикой решения США ввести пошлины на сталь и алюминий.

«Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?» — ответил канадскому премьеру Трамп.

По данным телеканала, Трамп имел в виду инцидент, который произошёл в период англо-американской войны 1812—1815 годов.

Как отмечается, в ходе военных действий британцы сожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом. При этом в то время Канада являлась британской колонией.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики. В свою очередь, Джастин Трюдо заявил, что не видит в этих действиях признаков здравого смысла.