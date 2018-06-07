СМИ: Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году, сообщает CNN.

Как отмечается, в ходе телефонного разговора премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с критикой решения США ввести пошлины на сталь и алюминий.

«Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?» — ответил канадскому премьеру Трамп.

По данным телеканала, Трамп имел в виду инцидент, который произошёл в период англо-американской войны 1812—1815 годов.

Как отмечается, в ходе военных действий британцы сожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом. При этом в то время Канада являлась британской колонией.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики. В свою очередь, Джастин Трюдо заявил, что не видит в этих действиях признаков здравого смысла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить