Трюдо выступил против замены NAFTA двусторонним торговым соглашением с США

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против идеи президента США Дональда Трампа о проведении отдельных двусторонних переговоров с партнёрами по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
Трюдо выступил против замены NAFTA двусторонним торговым соглашением с США
  • © Gustavo Valiente
  • globallookpress.com

«Если мы посмотрим на преимущества от панконтинентальной торговой сделки, на выгоду, которую получают от неё Мексика, США и Канада, видно, что она намного лучше в трёхстороннем виде, и мы продолжим защищать эту позицию», — пояснил премьер в беседе с Global TV.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп склоняется к варианту с переговорами по отдельности с Канадой и Мексикой с целью урегулирования торговых разногласий.

15 мая стало известно, что Трамп и Трюдо обсудили пересмотр соглашения NAFTA.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли, которую Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозился выйти.

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