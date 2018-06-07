Трюдо выступил против замены NAFTA двусторонним торговым соглашением с США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против идеи президента США Дональда Трампа о проведении отдельных двусторонних переговоров с партнёрами по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

«Если мы посмотрим на преимущества от панконтинентальной торговой сделки, на выгоду, которую получают от неё Мексика, США и Канада, видно, что она намного лучше в трёхстороннем виде, и мы продолжим защищать эту позицию», — пояснил премьер в беседе с Global TV.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп склоняется к варианту с переговорами по отдельности с Канадой и Мексикой с целью урегулирования торговых разногласий.

15 мая стало известно, что Трамп и Трюдо обсудили пересмотр соглашения NAFTA.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли, которую Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозился выйти.