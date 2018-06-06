Эксперт прокомментировал слова Путина о санкциях против России

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что страны, которые «пошли на поводу» у США и начали вводить санкции в отношении Москвы, сами начинают страдать от американских мер.

«Я бы развил мысль президента и сказал, что они не начинают страдать, а уже довольно давно несут серьёзные убытки, решившись на эту авантюру в рамках евроатлантической солидарности», — заявил Мартынов.

По его словам, европейская сторона, несмотря на убытки, упорно продлевала санкции в течение нескольких лет.

Как отметил эксперт, теперь к этим убыткам добавляется прямое давление со стороны США в виде таможенных пошлин и других заградительных мер.

В настоящее время, считает Мартынов, лидеры европейских государств постепенно понимают глобальные последствия дальнейшей санкционной политики и обсуждают, в том числе с Москвой, как выйти из затянувшегося противостояния, связанного с санкциями и запретами.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление Путина о санкциях.