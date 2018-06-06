Эксперт прокомментировал слова Путина о санкциях против России
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
«Я бы развил мысль президента и сказал, что они не начинают страдать, а уже довольно давно несут серьёзные убытки, решившись на эту авантюру в рамках евроатлантической солидарности», — заявил Мартынов.
По его словам, европейская сторона, несмотря на убытки, упорно продлевала санкции в течение нескольких лет.
Как отметил эксперт, теперь к этим убыткам добавляется прямое давление со стороны США в виде таможенных пошлин и других заградительных мер.
В настоящее время, считает Мартынов, лидеры европейских государств постепенно понимают глобальные последствия дальнейшей санкционной политики и обсуждают, в том числе с Москвой, как выйти из затянувшегося противостояния, связанного с санкциями и запретами.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление Путина о санкциях.