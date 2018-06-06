Порошенко обсудил с Трюдо ситуацию в Донбассе
- Reuters
«Глава государства проинформировал о развитии ситуации в Донбассе… Была отмечена важность развёртывания миротворческих сил под эгидой ООН для урегулирования ситуации в Донбассе», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в ходе разговора стороны подчеркнули важность продолжения давления на Россию «для освобождения всех украинских политзаключённых».
Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер в ходе встречи отметили важность развёртывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.