Порошенко обсудил с Трюдо ситуацию в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе украинского президента.

«Глава государства проинформировал о развитии ситуации в Донбассе… Была отмечена важность развёртывания миротворческих сил под эгидой ООН для урегулирования ситуации в Донбассе», — говорится в сообщении​​​.

Кроме того, отмечается, что в ходе разговора стороны подчеркнули важность продолжения давления на Россию «для освобождения всех украинских политзаключённых».

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер в ходе встречи отметили важность развёртывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.