В Великобритании столетняя женщина умерла после ограбления на улице

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В Великобритании грабитель вырвал у столетней женщины сумочку на улице, она получила перелом шеи и умерла через несколько дней.
В Великобритании столетняя женщина умерла после ограбления на улице
  • © Dinendra Haria
  • globallookpress.com

Как пишет Sky News, инцидент с женщиной произошёл 28 мая в городе Нормантон в графстве Дербишир. Неизвестный злоумышленник вырвал у женщины из рук зелёную сумку и скрылся.

Она была госпитализирована с переломом шеи, который получила во время инцидента, и через несколько дней скончалась.

В полиции Дербишира назвали преступление «абсолютно чудовищным».

Ведётся розыск злоумышленника.

Ранее сообщалось, что полиция Испании арестовала 66-летнего подозреваемого в ограблении девяти банков.

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