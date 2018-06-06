В Великобритании столетняя женщина умерла после ограбления на улице

В Великобритании грабитель вырвал у столетней женщины сумочку на улице, она получила перелом шеи и умерла через несколько дней.

Как пишет Sky News, инцидент с женщиной произошёл 28 мая в городе Нормантон в графстве Дербишир. Неизвестный злоумышленник вырвал у женщины из рук зелёную сумку и скрылся.

Она была госпитализирована с переломом шеи, который получила во время инцидента, и через несколько дней скончалась.

В полиции Дербишира назвали преступление «абсолютно чудовищным».

Ведётся розыск злоумышленника.

Ранее сообщалось, что полиция Испании арестовала 66-летнего подозреваемого в ограблении девяти банков.