В Великобритании столетняя женщина умерла после ограбления на улице
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Как пишет Sky News, инцидент с женщиной произошёл 28 мая в городе Нормантон в графстве Дербишир. Неизвестный злоумышленник вырвал у женщины из рук зелёную сумку и скрылся.
Она была госпитализирована с переломом шеи, который получила во время инцидента, и через несколько дней скончалась.
В полиции Дербишира назвали преступление «абсолютно чудовищным».
Ведётся розыск злоумышленника.
Ранее сообщалось, что полиция Испании арестовала 66-летнего подозреваемого в ограблении девяти банков.