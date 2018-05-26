Полиция Испании арестовала 66-летнего подозреваемого в ограблении девяти банков

Короткая ссылка
Полиция Испании арестовала 66-летнего мужчину по подозрению в ограблении девяти банков за последние несколько месяцев, сообщает Associated Press.

Отмечается, что мужчина был задержан в отеле в Хетафе. По данным полиции, подозреваемый грабил банки в течение 35 лет, а последние преступления он совершил в Мадриде, Толедо и Аликанте.

Отмечается, что подозреваемый заходил в банк, не закрывая лица, угрожал работнику организации пистолетом и спокойным тоном требовал деньги.

В августе 2017 года в США две женщины в одежде монахинь попытались ограбить банк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить