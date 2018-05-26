Полиция Испании арестовала 66-летнего подозреваемого в ограблении девяти банков
Отмечается, что мужчина был задержан в отеле в Хетафе. По данным полиции, подозреваемый грабил банки в течение 35 лет, а последние преступления он совершил в Мадриде, Толедо и Аликанте.
Spanish police arrest a 66-year-old man suspected of robbing nine different banks in Spain in the past month. https://t.co/HWkEvLVfMD— The Associated Press (@AP) 26 мая 2018 г.
Отмечается, что подозреваемый заходил в банк, не закрывая лица, угрожал работнику организации пистолетом и спокойным тоном требовал деньги.
В августе 2017 года в США две женщины в одежде монахинь попытались ограбить банк.