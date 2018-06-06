Земан повторно назначил Бабиша премьером Чехии

Лидер политического движения ANO («Акция недовольных граждан») миллиардер Андрей Бабиш повторно назначен на пост премьер-министра Чехии.

Как сообщает Lidovky, торжественную церемонию провёл в Пражском граде президент республики Милош Земан.

Ранее чешский лидер заявил, что в период до 15 июня назначит Бабиша главой правительства.

Движение ANO одержало победу на парламентских выборах в Чехии в 2017 году, после чего его лидер Бабиш был назначен премьером. Однако сформированное им правительство меньшинства не получило вотум доверия в парламенте в январе 2018 года.