Земан повторно назначил Бабиша премьером Чехии
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Как сообщает Lidovky, торжественную церемонию провёл в Пражском граде президент республики Милош Земан.
Ранее чешский лидер заявил, что в период до 15 июня назначит Бабиша главой правительства.
Движение ANO одержало победу на парламентских выборах в Чехии в 2017 году, после чего его лидер Бабиш был назначен премьером. Однако сформированное им правительство меньшинства не получило вотум доверия в парламенте в январе 2018 года.