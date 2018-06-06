В Совфеде прокомментировали заявление Польши о «следах взрывчатых веществ» на Ту-154

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Анна Лушникова
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью RT поделился мнением о заявлении польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в котором упоминается, что на обломках самолёта Ту-154 якобы были обнаружены следы взрывчатого вещества.
В Совфеде прокомментировали заявление Польши о «следах взрывчатых веществ» на Ту-154
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«Расследование обстоятельств трагедии в Польше уже давно приняло характер неспортивной борьбы. Речь идёт не об установлении объективной истины, а о банальном сведении политических счётов. То, что сейчас появляются новые свидетельства, говорит лишь о том, что идёт фабрикация. Не понятно, на каких частях самолёта и на каких человеческих останках были якобы найдены следы взрывчатки. Видимо, речь идёт о тех вещественных доказательствах, которые находятся в распоряжении польской стороны и которые в этой ситуации, с учётом возможностей нынешних польских властей, могут становиться предметом манипуляции. Подчёркиваю, что считаю совершенно правильным и обоснованным решение российской стороны не передавать Польше до завершения следствия те вещественные доказательства, которые находятся до сих пор в России. Это решение защищает следствие от фальсификаций. Все эти разборки недостойны памяти погибших в этой катастрофе», — сказал Косачёв.

Ранее в польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском заявили об обнаружении следов взрывчатого вещества на обломках самолёта.

В апреле 2010 года самолёт президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек.

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