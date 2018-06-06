Путин заявил, что учения США и Южной Кореи не способствуют разрядке на Корейском полуострове

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Военные учения США и Южной Кореи не способствуют разрядке на Корейском полуострове, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакомпании Китая.

«Очень жаль, что наши партнёры на Западе, Соединённые Штаты и, к сожалению, Южная Корея, Республика Корея, не остановились в проведении своих военных учений и манёвров, которые не способствуют разрядке», — сказал российский лидер.

Он отметил, что в российско-китайской «дорожной карте» урегулирование северокорейской проблемы включает в себя «углубление отношений между всеми странами, которые отвечают за эту разрядку».

Ранее Путин заявил, что решение президента США Дональда Трампа пойти на контакт с главой КНДР Ким Чен Ыном является мужественным и зрелым.

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