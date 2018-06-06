В Каракасе раскритиковали принятие ОАГ резолюции по Венесуэле

Одобрение резолюции по Венесуэле членами Организации американских государств расценивается как поддержка варианта военной интервенции, заявили в венесуэльском Министерстве иностранных дел.

«Это одобрение теоретически даёт США карт-бланш, чтобы продолжать нападать на Венесуэлу. США заявили, что рассматривают все варианты действий, те, кто поддерживают эту резолюцию, поддерживают вариант военной интервенции», — цитирует РИА Новости главы МИД страны Хорхе Арреасы.

Ранее генеральная ассамблея стран Организации американских государств приняла резолюцию по ситуации в Венесуэле, которая предусматривает возможность приостановки членства этой страны в организации.